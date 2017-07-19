Экономика

19:14 19.07.2017

Рынок акций Украины в среду еще немного вырос

Фондовый рынок Украины в среду вновь завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,87% - до 1078,64 пункта, индекс ПФТС – на 0,25%, до 284,72 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7 млн грн, в том числе акциями 5,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 442,4 млн грн, в том числе акциями – 0,32 млн грн.

Второй день кряду все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги Райффайзен Банка Аваль (+4,28%), "Донбассэнерго" (+3,29%) и "Мотор Сичи" (+1,37%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,02%) и "Центрэнерго" (+0,65%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 1,65% - до 619,1 пункта при объеме торгов 3,83 млн злотых (26,81 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подорожали бумаги "Астарты" (+4,27%), "Агротона" (+2,18%) и агрохолдинга ИМК (+0,3%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-5,11%), Coal Energy (-1,09%) и "Милкиленда" (-0,57%).

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