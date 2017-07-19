Dragon Capital собрала более 59% голосов за поглощение DUPD, оферта стала безусловной

Предложение Dragon Capital Investments Limited (DCI), кипрской дочерней структуры инвестиционной группы Dragon Capital Group, о выкупе всех акций фонда инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о.Мэн) к 18 июля поддержали владельцы 29 млн 067,044 тыс. акций (26,58% ценных бумаг) фонда.

Согласно сообщению DUPD на Лондонской фондовой бирже (LSE), предложение является добровольным, пока DCI не заручится поддержкой 50% голосов.

Учитывая, что DCI удалось сконцентрировать в собственности 32,73% DUPD, ей удалось собрать 59,31% голосов за поддержку предложения, и оно стало безусловным.

В то же время в сообщении отмечено, что предложение остается действительным до 13:00 лондонского времени 1 августа.

Акционеры, которые не поддержат предложение до указанной даты, будут лишены права на денежное вознаграждение.

Как сообщалось, Dragon Capital Investments Limited (DCI), кипрская дочерняя структура инвестиционной группы Dragon Capital Group, 29 мая 2017 года докупила 11 млн 687,2 тыс. акций, или 10,69% в фонде DUPD, увеличив свой пакет до 35 млн 794,789 тыс. акций, или 32,73%.

DCI 8 июня 2017 года заявила о намерении приобрести все акции DUPD у других акционеров фонда по цене GBP0,13 за 1 шт. 27 июня компания повысила предлагаемую цену выкупа на 15,4% – до GBP0,15 за 1 шт, оценив существующий акционерный капитал фонда примерно в GBP16,4 млн.

Новая предлагаемая Dragon Capital цена за акцию DUPD была на 6,16% выше зарегистрированной на 26 июня цены одной акции фонда на LSE, составлявшей GBP0,1413.

По данным LSE курс акций DUPD не изменился и находился на уровне GBP0,155 за одну.

Независимые директора DUPD Марк Ивашко (Mark Iwashko) и Алоиз Вильгельмус Йоганс ван дер Хейден (Aloysius Wilhelmus Johannes van der Heijden) в заявлении на LSE 12 июля рекомендовали акционерам воздержаться от продажи акций по предложенной DCI в рамках выкупа цене GBP0,15 за штуку, считая ее заниженной.

По мнению независимых директоров DUPD, у компании существует значительный потенциал роста стоимости чистых активов на акцию в будущем, в то время как предложенная DCI цена выкупа имеет существенный дисконт к стоимости чистых активов на акцию и в ней отсутствует достаточная премия за контроль.

Согласно данным на веб-сайте DUPD, количество выпущенных фондом акций составляет 109 млн 361,515 тыс. шт.

Фонд DUPD основан в конце февраля 2007 года. В его портфеле – столичный ЖК Obolon Residences (площадь представленных к продаже помещений без учета паркингов – 45,593 тыс. кв. м), коттеджные городки в пригороде Киева Riviera Villas (суммарная площадь земельных участков – 14,3 га, доля DUPD – 59,6%) и Green Hills (16,2 га, 100%), доля в девелоперской компании Arricano, 38 квартир в коттеджном комплексе "Садок Вишневый", а также ряд земельных участков в разных регионах Украины.

DUPD в 2016 году сократил чистый убыток в 7,2 раза по сравнению с 2015 годом – до $4,687 млн, в 2015 году – в 2,1 раза по сравнению с 2014 годом, до $33,968.