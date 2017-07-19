Арбитраж в Гааге обязал РФ выплатить 5,4 млн евро Нидерландам за задержание судна "Гринпис"

Международный арбитраж в Гааге, созданный при Постоянной палате третейского суда (ППТС), обязал Россию выплатить 5,4 млн евро за задержание судна "Гринпис" Arctic Sunrise после резонансной акции на платформе "Приразломная".

"Сегодня международный трибунал огласил решение, по которому Россия должна выплатить компенсацию Нидерландам в размере 5,396 миллионов евро за незаконное задержание судна "Гринпис" Arctic Sunrise", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Гринпис России".

Как пояснили в организации, если Россия выполнит решение суда, средства должны будут перечислить Нидерландам - Arctic Sunrise шел под флагом этой страны. А затем королевство может передать их "Гринпису" "для возмещения ущерба судну и экипажу.

В "Гринпис" подчеркнули, что судно продолжает борьбу против добычи нефти на шельфе.

"На этой неделе Arctic Sunrise отправляется на очередной протест против добычи нефти в Арктике. Норвежская Statoil приступает к разведке ресурсов Баренцева моря. "Гринпис" и другие НКО подали судебный иск против этих безответственных планов, а теперь готовятся привлечь к ним внимание с помощью мирного протеста", - отметили в пресс-службе организации.

Ранее в 2015 году международный суд уже вынес решение по существу спора, признав РФ виновной в задержании судна под голландским флагом. Представители России в арбитраже не участвовали.

В сентябре 2013 года активисты "Гринпис" на судне Arctic Sunrise попытались провести акцию против добычи нефти на шельфе на нефтяной платформе "Приразломная". Судно было задержано пограничниками и отбуксировано в порт Мурманска, члены экипажа задержаны и арестованы, в РФ их действия квалифицировали сначала как пиратство, затем как хулиганство. Дело получило значительный резонанс.

В конце 2013 года экипаж был амнистирован в связи с 20-летием Конституции РФ и покинул страну в последних числах декабря. Судно Arctic Sunrise вернулось в Амстердам в 2014 году, владельцы заявляли, что во время обысков ему был нанесен ущерб.