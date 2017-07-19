ЕИБ готов предоставить кредит на строительство новых станций метро в Харькове

Представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) одобрили финансовый контракт по предоставлению кредита в размере 160 млн евро на строительство новых станций метро в Харькове, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"Мы достигли договоренности практически по всем пунктам финансового контракта, что позволит предоставить кредит Харькову", - цитирует И.Терехова пресс-служба Харьковского горсовета в среду.

По его словам, на совещании в Киеве представители ЕИБ, Харьковского горсовета, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, Министерства регионального развития и Министерства инфраструктуры обсудили все финансовые составляющие кредита на 160 млн евро, а также технические вопросы относительно строительства новых станций метро. Кроме того, на совещании были утверждены все транши по кредиту, исходя из графика строительства метрополитена.

"Также обсуждался ряд технических вопросов относительно будущего строительства третьей очереди метрополитена, закупки подвижного состава и строительства электродепо. Это открывает нам зеленый свет для получения кредита от Европейского инвестиционного банка на строительство метрополитена", - сказал И.Терехов.

По его словам, следующим шагом станут переговоры по вопросу согласования финансового контракта по кредиту с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на такую же сумму - 160 млн евро. После этого достигнутые договоренности должны быть ратифицированы в Верховной Раде Украины. Все договоры по кредитам с ЕБРР и ЕИБ планируется подписать в сентябре.

Как сообщалось, 25 декабря 2014 года Харьковский горсовет принял решение о создании группы управления инвестпроектом "Продление третьей линии метрополитена в Харькове", который предполагалось реализовывать совместно с ЕБРР. На пресс-конференции в Харькове директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер 13 декабря 2016 года выразил надежду, что договор о финансировании строительства метро будет подписан в первом полугодии 2017 года.

Харьковский горсовет 21 декабря 2016 года поддержал участие коммунального предприятия (КП) "Харьковский метрополитен" в инвестиционном проекте "Продление третьей линии метрополитена в Харькове" и дал согласие на получение займа ЕБРР и ЕИБ, привлеченных государством для реализации этого проекта, на сумму 320 млн евро.

Проект предусматривает продление третьей линии метрополитена на 3,47 км в направлении аэропорта, строительство двух станций метро – "Державинская" и "Одесская", строительство депо и приобретение 85 единиц подвижного состава.

Предполагается, что обе станции и участок от существующих туннелей к станции "Державинская" (959 м) будут построены "открытым способом", тогда как перегонные туннели между новыми станциями (2514 м) – с помощью туннелепроходческого комплекса.

Строительство затронет 45 домов, из которых 3 многоэтажных, с 247 зарегистрированными жителями, и несколько коммерческих объектов.