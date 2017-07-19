Кабмин предлагает удешевить Ощадбанку пользование свободными средствами Пенсионного фонда
Кабинет министров Украины предлагает отменить для Ощадбанка минимальную фиксированную плату за использование временно свободных средств Пенсионного фонда (ПФ).
Соответствующий проект постановления был принят на заседании Кабмина в среду без обсуждения.
Действующая плата за использование этих средств для Ощадбанка составляет 50% учетной ставки НБУ, но не менее 14% годовых, говорится в пояснительной записке к документу, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".
По данным Ощадбанка, показатели остатка средств ПФ часто меняются. Более 90% этих средств находятся на счетах "Укрпочты", которые, как правило, на следующий банковский день после поступления выдаются наличными для выплаты пенсий. Соответственно Ощадбанк не может размещать эти средства в доходные активы. В итоге банковский убыток по таким операциям в среднем за месяц составляет около 2 млн грн.
Согласно пояснительной записке, в 2002 году размер платы Ощадбанка за использование свободных средств ПФ составлял 50% от учетной ставки при максимальном ее значении в 9,5%. В 2007 году плату подняли до 100% при максимальном уровне учетной ставки в 19,5%. В 2015 году плату вновь снизили до 50% учетной ставки, так как максимальный ее показатель достиг 30%, а также установили минимальный порог платы – не более 14% годовых.
Как сообщалось, правление НБУ с 26 мая снизило учетную ставку до 12,5% годовых с 13% годовых. Нацбанк также заявлял о потенциале для дальнейшего снижения учетной ставки центробанка.