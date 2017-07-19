В ГП "Антонов" поддерживают идею использования аэродрома "Киев-Антонов" в Гостомеле для обслуживания лоукост авиакомпаний

В ГП "Антонов" (Киев) поддерживают предложение по использованию аэродрома "Киев-Антонов", входящего в состав летно-испытательной и доводочной базы предприятия в пгт.Гостомель (Киевская обл.), для обслуживания лоукост-компаний, информирует в среду пресс-служба предприятия.

Как уточняют в пресс-службе, во исполнение поручения премьер-министра Владимира Гройсмана, озвученного в ходе совещания в Кабинете министров 17 июля с участием представителей ГП "Антонов", сформирована рабочая группа по подготовке бизнес-плана по использованию аэродрома "Киев-Антонов" в пгт. Гостомель для обслуживания лоукост-авиакомпаний.

"Этот аэродром сертифицирован по I категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года. В настоящее время аэропорт используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний. Развитие его инфраструктуры в направлении обеспечения обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом. Одним из важных факторов станет создание новых рабочих мест", - отмечается в сообщении.

В этой связи в пресс-службе акцентируют: "появившаяся в прессе информация о неготовности ГП "Антонов" к выполнению поставленной задачи, является ничем иным, как ложным изложением фактов".

Как сообщалось, в ходе совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками в понедельник у премьера, В.Гройсман высказался за развитие грузового аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле с преобразованием его в базовый аэропорт для лоукостов, включая ирландскую компанию Ryanair.

На прошлой неделе, 10 июля Ryanair заявила об отмене запланированного входа в Украину после того, как государственный международный аэропорт "Борисполь" (Киев) нарушил соглашение по программе полетов авиакомпании в Киев, достигнутое в марте этого года с менеджментом "Борисполя" и руководством Мининфраструктуры.

Вместе с тем, уже 14 июля глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил о готовности Ryanair возобновить с Украиной переговоры по сотрудничеству.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".