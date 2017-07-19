Правления СК "Интер-Полис" возглавил советник генерального директора МТСБУ

Наблюдательный совет страховой компании "Интер-Полис" (Киев) 18 июля освободил Светлану Нелле с должности и. о. главы правления компании и назначил на эту должность Сергея Бурлаенко, занимавшего в последние пять лет должность советника генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, сообщается в официальной информации страховщика.

Кроме того, в связи с переизбранием состава правления прекращены полномочия первого заместителя главы правления Вячеслава Савчука, члена правления Марьяны Бондаренко.

Членами правления избраны Андрей Шпуталов, ранее занимавший должность заместителя главы правления СК "Злагода", Вячеслав Савчук - первый замглавы правления СК "Интер-Полис" и Стефан Совинский - замглавы правления СК "Интер-Полис".

СК "Интер-Полис" работает на страховом рынке Украины с 1993 года, специализируется на рисковом страховании.

Объем собранных премий в 2016 году составил 63,3 млн грн, выплаты 48 млн грн. Активы на конец года составляли 92,636 млн грн, резервы 8,874 млн грн.

Уставный капитал страховщика составляет 16,152 млн грн.