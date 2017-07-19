Экономика

18:09 19.07.2017

Акционер "Киевстара" Veon запустил в Украине новый бесплатный мессенджер

Международная группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom), глобальный провайдер телекоммуникационных услуг, 19 июля запустила на рынках Украины, Италии, Пакистана, РФ и Грузии персонифицированную интернет-платформу для коммуникации VEON, сообщается на сайте мобильного оператора "Киевстар".

"VEON - глобальная цифровая платформа, объединяющая все современные технологии интернет-коммуникаций, контент-услуги и развлечения, делая их доступными клиентам любых операторов мобильной связи, в одном приложении", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, с помощью платформы можно публиковать фото, видео-, аудиосообщения, делиться своим местопребыванием и многое другое.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстар", приложением смогут бесплатно воспользоваться клиенты всех украинских мобильных операторов.

"В то же время абоненты компаний, входящих в группу Veon, в том числе "Киевстар", будут иметь дополнительные преимущества. Используя возможности платформы VEON, они могут общаться, отправлять сообщения без платы за трафик и даже при нулевом балансе счета", - отмечается в сообщении.

В "Киевстар" подчеркивают, что в ближайшем будущем ассортимент в приложении VEON дополнится финансовыми сервисами.

Сейчас приложение доступно для операционной системы Android, для iOS оно будет запущено в ближайшее время.

Veon Ltd. является единственным акционером АО "Киевстар".

Международная группа Veon Ltd. - глобальный провайдер телекоммуникаций и цифровых услуг. Является мировым поставщиком связи.

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