Акционер "Киевстара" Veon запустил в Украине новый бесплатный мессенджер
Международная группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom), глобальный провайдер телекоммуникационных услуг, 19 июля запустила на рынках Украины, Италии, Пакистана, РФ и Грузии персонифицированную интернет-платформу для коммуникации VEON, сообщается на сайте мобильного оператора "Киевстар".
"VEON - глобальная цифровая платформа, объединяющая все современные технологии интернет-коммуникаций, контент-услуги и развлечения, делая их доступными клиентам любых операторов мобильной связи, в одном приложении", - отмечается в сообщении.
Согласно ему, с помощью платформы можно публиковать фото, видео-, аудиосообщения, делиться своим местопребыванием и многое другое.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстар", приложением смогут бесплатно воспользоваться клиенты всех украинских мобильных операторов.
"В то же время абоненты компаний, входящих в группу Veon, в том числе "Киевстар", будут иметь дополнительные преимущества. Используя возможности платформы VEON, они могут общаться, отправлять сообщения без платы за трафик и даже при нулевом балансе счета", - отмечается в сообщении.
В "Киевстар" подчеркивают, что в ближайшем будущем ассортимент в приложении VEON дополнится финансовыми сервисами.
Сейчас приложение доступно для операционной системы Android, для iOS оно будет запущено в ближайшее время.
Veon Ltd. является единственным акционером АО "Киевстар".
Международная группа Veon Ltd. - глобальный провайдер телекоммуникаций и цифровых услуг. Является мировым поставщиком связи.