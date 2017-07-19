Экономика

18:06 19.07.2017

Нефть подскочила на данных о снижении запасов в США

Цены на нефть эталонных марок резко растут на данных о значительном сокращении запасов топлива в США по итогам минувшей недели.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 кв подорожали на $0,71 (1,45%) - до $49,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,64 (1,38%) - до $47,04 за баррель.

Как говорится в отчете министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API), получающий информацию на добровольной основе, сообщил накануне о росте нефтяных резервов на 1,6 млн баррелей.

Запасы дистиллятов упали на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей.

Добыча нефти повысилась за неделю на 32 тыс. баррелей в сутки, импорт подскочил на 386 тыс. б/с.

При этом импорт нефти из Саудовской Аравии на минувшей неделе рухнул до 524 тыс. б/с с 851 тыс. б/с на предыдущей неделе, обновив минимум с июня 2010 года.

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