Экономика

17:34 19.07.2017

Полиция Киева разыскивает преступника, средь бела дня ограбившего финучреждение

В среду днем в центре Киева неизвестный совершил ограбление кредитного учреждения, забрав 12 тыс. грн, рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

По информации правоохранителей, в среду днем на ул. Мельникова возле ст. метро "Лукъяновская" в кредитное учреждение зашел мужчина и, не пряча лицо под маской, но угрожая предметом, похожим на оружие, потребовал от руководителя отделения деньги. Получив 12 тыс. грн, он скрылся с места преступления.

В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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