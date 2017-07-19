"Евраз-ДМЗ" в I полугодии сократил выплавку стали почти на треть вследствие ремонтов

Евраз-Днепровский металлургический завод (ДМЗ)" по итогам января-июня 2017 года сократил выплавку стали на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 388 тыс. тонн.

Как сообщается в пресс-релизе "Евраза" о результатах работы за первое полугодие 2017 года, за этот период завод снизил выпуск проката на 29% - до 323 тыс. тонн, в том числе снизил производство полуфабрикатов - на 25,1%, до 197 тыс. тонн, сократив выпуск готового проката на 34,9% - до 125 тыс. тонн.

Предприятие в первом полугодии 2017 года также снизило выплавку чугуна - на 8,9%, до 489 тыс. тонн, в том числе товарного произвело 113 тыс. тонн (в аналогичном периоде прошлого года - 14 тыс. тонн).

В пресс-релизе отмечается, что производство стали и проката снизилось вследствие ремонта оборудования.

Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ" в 2016г увеличил выплавку стали на 5,2% по сравнению с 2015 годом - до 1,057 млн тонн, чугуна - на 5,9%, до 1,068 млн тонн, в том числе товарного - на 18,5%, до 87 тыс. тонн. Завод также нарастил выпуск проката на 3,7% - до 889 тыс. тонн, в том числе полуфабрикатов - на 16%, до 554 тыс. тонн, сократив выпуск готового проката на 11,8% - до 335 тыс. тонн.

Предприятие специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".

"Евраз-ДМЗ" входит в группу Evraz (РФ).