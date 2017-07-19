Экономика

17:42 19.07.2017

FMO предоставит "Астарте" кредит для развития проектов ресурсосбережения

Голландский банк развития FMO выделяет агропромхолдингу "Астарта" кредит на сумму $25 млн.

Согласно пресс-релизу компании в среду, финансирование предназначено для развития программы энергоэффективности в сахарном производстве компании.

В частности, кредитные средства будут направлены на переоснащение сахарных заводов согласно лучшим доступным техникам и технологиям, что позволит выйти на новый уровень производительности и энергоэффективности.

Кроме того, финансирование покрывает строительство комплекса водоочистных сооружений в Глобинском промышленном кластере "Астарты", в который входят сахарный и соеперерабатывающий заводы, а также биоэнергетический комплекс.

При поддержке FMO уже разработано техническое обоснование станции очистки вод. Благодаря этому проекту предприятия кластера смогут сократить потребление воды в среднем на 50%.

"Совершенствование технологий производства и поиск максимально эффективных решений для снижения потребление ресурсов – беспрерывный процесс в нашей компании. Новое финансирование от FMO позволит "Астарте" продолжить стратегию качественного роста бизнеса", - цитируется в сообщении гендиректор "Астарты" Виктор Иванчик.

В компании с 2012 года действует инвестиционная программа по энергоэффективности, направленная на модернизацию сахарных заводов, увеличение их продуктивности, оптимизацию потребления энергетических, водных и других природныхресурсов в процессепроизводства. В рамках программы за последние 5 лет расходы газа при производстве сахара сократились на 16%, электроэнергии – на 7%, воды – на 16%.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

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