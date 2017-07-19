WSE в среду возобновила обращение акций KDM Shipping, ценные бумаги рухнули на 40%

Варшавская фондовая биржа (WSE) в среду возобновила обращение акций KDM Shipping Public Ltd. (Кипр) - холдинговой компании ведущего украинского судоходного оператора ООО "Столичная судоходная компания" (Киев).

Соответствующее решение правление биржи приняло 18 июля после обнародования компанией годового отчета за 2016 год.

По данным WSE, курс акций компании в этот день к 17:26 кв рухнул на 40% - до PLN2,85 за шт.

KDM Shipping осуществляет перевозки навалочных грузов судами типа "река-море" в районах Черного, Азовского и Средиземного морей. Грузовой флот группы состоит из десяти сухогрузов общим дедвейтом 29,673 тыс. тонн, которые в силу своей малой осадки получают доступ к основным речным и морским портам Черноморского и Азовского регионов.

Компания также предоставляет услуги пассажирских перевозок речным транспортом в Киевской области (в эксплуатации флот из восьми пассажирских речных судов), а также услуги по судоремонту на собственной верфи в Херсоне.