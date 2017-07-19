Экономика

17:39 19.07.2017

Курс гривни на межбанке в среду снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 25,95 грн/$1 с 25,9325 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,94-25,96 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,9441 грн/$1 с 25,9302 грн/$1. Торговый оборот составил $217,28 млн грн, тогда как в предыдущий рабочий день -$245,74 млн.

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