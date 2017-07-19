Правительство утвердило ожидаемые показатели работы НС "Нафтогаза Украины"

Кабинет министров Украины утвердил ожидаемые показатели работы наблюдательного совета (НС) НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

"Предлагается: первое – выполнение стратегии "Нафтогаза"; второе – разработка и своевременная подача, утверждение финансового плана; третье – эффективное осуществление корпоративного управления и отчетности группы "Нафтогаз"; абсолютно пересмотреть кадровую политику, отбор на руководящие должности группы "Нафтогаз"; разработка и внедрение системы внутреннего контроля", - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе доклада по проекту постановления.

Как сообщалось ранее, ЕБРР предупредил о приостановке финансирования закупок газа, если до конца июля правительство не утвердит финансовый план "Нафтогаза" и не примет ожидаемые показатели работы НС компании.

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