Экономика

14:41 19.07.2017

Цены на нефть растут в ожидании данных о запасах в США

Нефть перешла к росту в ходе торгов в среду в ожидании данных о запасах и добыче нефти в США.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 кв подорожали на $0,23 (0,47%) - до $49,07 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,15 (0,32%) - до $46,55 за баррель.

Официальные показатели добычи и запасов топлива в США будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 17:30 мск. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей за минувшую неделю.

Между тем накануне Американский институт нефти (API), получающий информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о росте нефтяных резервов в США на 1,6 млн баррелей.

"Только последовательно сокращение запасов нефти в США даст участникам рынка уверенность в том, что ребалансировака рынка началась", - заявил аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Тем временем данные Joint Organization Data Initiative (JODI) показали, что Саудовская Аравия в мае 2017 года сократила добычу нефти на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 9,880 млн баррелей в сутки.

При этом ее поставки на экспорт снизились на 1,2% относительно апреля, до 6,924 млн б/с.

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