Wizz Air отменяет плату за ручную кладь

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия), крупнейшая лоу-кост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе, с 29 октября 2017года не будет взимать с пассажиров дополнительную плату за провоз большого предмета ручной клади в кабине самолета на всех рейсах, сообщается в пресс-релизе компании.

"Пассажиры смогут брать с собой на борт один предмет ручной клади размером 55x40x23 см. Стоимость его провоза включена в стоимость билета. Это соответствует 50%-му увеличению объемов багажа, провозимого бесплатно, по сравнению с предыдущими размерами", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, пассажиры, путешествующие в день или после 29 октября 2017 года, которые уже заплатили за провоз ручной клади непосредственно через каналы Wizz Air, получат возмещение в размере 120% оплаченной суммы на свои WIZZ счета.

Как сообщалось, Wizz Air объявила об удвоении операционной деятельности в Украине в 2018 году.

Она добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года. Начиная с 19 апреля 2018 года, новый авиалайнер будет обеспечивать перелеты по двум новым маршрутам из Киева в Таллин и Лиссабон. Рейс Киев - Лиссабон станет единственным прямым сообщением между двумя столицами.

На сегодня Wizz Air предлагает своим пассажирам 21 лоу-кост-маршрут в восемь стран из аэропортов Львова и Киева.

Wizz Air, предлагает рейсы более чем по 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 42 странах. Флот авиакомпании состоит из 83 самолетов Airbus A320 и A321.