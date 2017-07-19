Экономика

13:22 19.07.2017

Стартовал конкурс на получение аграриями финансовой поддержки

Конкурс на получение финансовой поддержки аграриями в рамках бюджетной программы "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам" с бюджетом 65 млн грн открыт со среды, 19 июля.

Согласно сообщению на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, победители конкурса получают финансовую поддержку в размере, не превышающем 500 тыс. грн, с обеспечением обязательства по возврату бюджетных средств на срок до пяти лет.

В Минагропроде отметили, что к участию в конкурсе допускаются все фермерские хозяйства, кроме тех, которые: имеют задолженность перед Украинским государственным фондом поддержки фермерских хозяйств и его региональными отделениями; признаны банкротами; относительно которых возбуждено дело о банкротстве, находятся в стадии ликвидации; а также в которых выявлены факты незаконного получения или нецелевого использования бюджетных средств.

Конкурс проводится в два этапа. Региональные комиссии Укргосфонда принимают заявки и документы от фермерских хозяйств на участие в конкурсном отборе и формируют соответствующие реестры. Конкурсной комиссией Укргосфонда проводится отбор фермерских хозяйств, получивших право на получение финансовой поддержки в соответствии с определенными критериями и формами.

Подача заявок и документов на участие в конкурсном отборе продлится по 16 августа 2017 включительно.

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