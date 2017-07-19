Правительство расширило перечень предоставляющих компенсации аграриям стоимости сельхозтехники госбанков

Кабинет министров Украины расширил перечень банков, к которым аграрии могут обратиться для получения компенсации стоимости сельхозтехники, банками, в уставном капитале которых 75% и более процентов акций принадлежит государству.

Согласно решению, которое украинское правительство поддержало на заседании в среду, сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получать частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства не только через госбанки со 100% долей государства в уставном капитале, но и через банки, доля государства в уставном капитале которых, составляет 75% и более.

Как сообщалось, аграрии, начиная с 2017 года, будут получать через государственные банки частичную компенсацию при покупке сельскохозяйственной техники в размере 20% ее стоимости при условии, что уровень локализации производства сложной техники в Украине превышает 35%. В бюджете на 2017 год на указанную программу предусмотрено около 550 млн грн, в 2018 году размер господдержки по указанной программе господдержки может вырасти до 1 млрд грн.

На сайте Минтстерства єкономразвития и торговли обнародован сформированный комиссией под руководством первого вице-премьера, министра экономразвития и торговлим Степана Кубива список из 40 предприятий отечественного машиностроения, чья техника подлежит 20%-й компенсации стоимости при покупке аграриями.

Со своей стороны Министерство аграрной политики и продовольствия должен был до 7 июля подписать договора с госбанками и провести разъяснительную работу среди аграриев о реализации механизма компенсации.