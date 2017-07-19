Экономика

11:59 19.07.2017

Совет инноваций при правительстве заработает до конца лета, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на запуск работы Совета инноваций при Кабинете министров Украины до конца лета.

"Мы разработали концепцию создания Совета инноваций. Я думаю, до конца лета он уже будет запущен как институция при правительстве, которая будет заниматься развитием инноваций", - сказал В.Гройсман на заседании правительства в среду.

По его словам, Украина обладает большим человеческим потенциалом в сфере инноваций. Премьер подчеркнул, что задача правительства - привлечь потенциал инноваций к развитию национальной экономики.

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