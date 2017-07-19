НБУ обновил порядок проверок компаний, предоставляющих банкам инкассаторские услуги

Национальный банк Украины (НБУ) установил единые требования к проведению выездных проверок компаний, получивших лицензию регулятора на предоставление банкам услуг по инкассации, организации и осуществлению операций по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, правление центробанка 5 июля приняло постановление №60 "Об утверждении Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации", которое вступает в силу с 18 июля 2017 года.

Постановлением, в частности, предусматривается установление единых требований по организации и порядку проведения выездных проверок юридических лиц, получивших соответствующую лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации, определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы, установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть при проверке юридического лица, а также установление требований по оформлению и ознакомлению с материалами проверки и принятием юридическими лицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.

Как сообщалось, НБУ выдал три лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации -OOO"Сит Секьюрити", ООО "Украинский сервис инкассации", ООО "Первая инкассаторская компания".