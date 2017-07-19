Кабмин запустит обновленный интернет-портал, где можно будет получить электронные госуслуги

Количество электронных государственных услуг до конца 2017 года увеличится, а Кабинет министров Украины запустит обновленный интернет-портал, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы ввели сначала шесть электронных услуг, но до конца года их будет намного больше и самое главное, что это – пилотные проекты, на которых мы вырабатываем собственный опыт. Я бы очень хотел, чтобы каждый гражданин Украины, зайдя на портал Кабинета министров Украины, который в ближайшее время будет обновлен, мог иметь возможность получить любую государственную услугу без контакта с чиновником", - сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

В.Гройсман отметил, что уже 1 тыс. семей воспользовались возможностью в электронном виде оформить помощь при рождении ребенка. Также начинается ввод объектов в эксплуатацию в электронном виде после их постройки.