Экономика

12:13 19.07.2017

Кабмин запустит обновленный интернет-портал, где можно будет получить электронные госуслуги

Количество электронных государственных услуг до конца 2017 года увеличится, а Кабинет министров Украины запустит обновленный интернет-портал, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы ввели сначала шесть электронных услуг, но до конца года их будет намного больше и самое главное, что это – пилотные проекты, на которых мы вырабатываем собственный опыт. Я бы очень хотел, чтобы каждый гражданин Украины, зайдя на портал Кабинета министров Украины, который в ближайшее время будет обновлен, мог иметь возможность получить любую государственную услугу без контакта с чиновником", - сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

В.Гройсман отметил, что уже 1 тыс. семей воспользовались возможностью в электронном виде оформить помощь при рождении ребенка. Также начинается ввод объектов в эксплуатацию в электронном виде после их постройки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Товарооборот между Украиной и Японией в 2017 году вырос на 40%

Набсовет ПриватБанка привлек McKinsey для разработки стратегии банка

Товарооборот между Украиной и Японией с начала 2017 года вырос на 40%

Суд отсрочил слушание по иску Коломойского к НБУ о неправомерности национализации ПриватБанка

Украина хотела бы перейти от получения кредитов к грантовой помощи – Климпуш-Цинцадзе

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ обновил порядок проверок компаний, предоставляющих банкам инкассаторские услуги

Гройсман анонсировал разработку новой программы поддержки фермерских хозяйств

ОСМД и ЖСК имеют право рассчитываться за использованную на общедомовые нужды электроэнергию по диффтарифам

Совет инноваций при правительстве заработает до конца лета, - Гройсман

Европейские фондовые индексы сдержанно растут на отчетности компаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
энергетики
РЕКЛАМА