Экономика

12:11 19.07.2017

ОСМД и ЖСК имеют право рассчитываться за использованную на общедомовые нужды электроэнергию по диффтарифам

Объединения совладельцем многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы имеют право рассчитываться за использованную на общедомовые нужды электроэнергию по тарифам, дифференцированным по периодам времени, сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Потребители (собственники квартир многоквартирных домов, в том числе объединенные путем создания юридического лица) имеют право проводить расчеты за потребленную на бытовые нужды электроэнергию по тарифам, дифференцированным по периодам времени", - указано в сообщении регулятора.

Как сообщалось, при расчете населения за электроэнергию по диффтарифу "ночь-день", стоимость потребленной с 23:00 до 7:00 электроэнергии в два раза ниже "обычной".

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