Европейские фондовые индексы сдержанно растут на отчетности компаний

Европейские фондовые индексы преимущественно повышаются в среду на фоне позитивной отчетности компаний, однако слабость сырьевого сектора сдерживает подъем.

Участники рынка ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Предполагается, что ЕЦБ сохранит все действующие программы и процентные ставки, а его основной задачей в четверг и ближайшие недели будет подготовка рынка к мысли о скором сворачивании количественного смягчения (QE) в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил в ходе торгов 0,4% и составил 384,17 пункта. Накануне индикатор продемонстрировал самое значительное снижение за три недели.

В среду подъем наблюдается в 17 из 19 секторах Stoxx 600, наиболее активны высокотехнологичные и финансовые компании.

Британский FTSE 100 повысился на 0,2%, как и германский DAX, французский CAC 40 - на 0,3%. Вместе с тем испанский IBEX 35 снизился на 0,3%.

Курс ценных бумаг нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML поднялся на 2,2%. Компания ожидает роста выручки в 2017 году на 25%. Кроме того, ASML сообщила об увеличении числа заказов на новейшие модели оборудования во II квартале, а ее прибыль и выручка в апреле-июне были выше ожиданий рынка.

Рыночная стоимость нидерландского производителя навигаторов TomTom увеличилась на 5,1% благодаря улучшению валовой рентабельности.

Цена бумаг Reckitt Benckiser повысилась на 1,5% после объявления о продаже бизнеса по выпуску продуктов питания RB Foods американской McCormick за $4,2 млрд.

Капитализация шведской Electrolux AB подскочила на 5,7%, поскольку прибыль и выручка в апреле-июне превзошли ожидания. Также компания улучшила прогноз финрезультатов для североамериканского подразделения.

Курсы акций RPC Group, Ubisoft Entertainment и Tele2 выросли на 5% и более благодаря позитивной квартальной отчетности.

Акции британской Qinetiq, осуществляющей разработки в оборонной сфере, подешевели на 9% из-за снижения объема заказов.

Котировки акций большинства горнодобывающих компаний снижаются из-за падения долларовых цен на цветные и драгоценные металлы. Randgold Resources потеряла 1,2%, Fresnillo - 0,9%.

Курс ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton опустился на 0,1% в Лондоне. BHP ожидает роста производства меди на 25-35% в 2017 году, что несколько меньше предыдущего прогноза. Вместе с тем компания намерена и дальше наращивать добычу углеводородов на сланцевых месторождениях США.