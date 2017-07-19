ОАК прогнозирует, что в ближайшие 20 лет в мире будет продано 42 тыс. авиалайнеров

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) прогнозирует, что с 2017 по 2036 год в мире будет продано 41,8 тыс. гражданских самолетов общей стоимостью $5,7 трлн.

Свой прогноз компания представила на авиасалоне МАКС-2017, передает корреспондент "Интерфакса".

Ожидается, что больше всего будет поставлено узкофюзеляжных лайнеров вместимостью 120 и более кресел (63% от общего количества). Долю продаж широкофюзеляжного флота ОАК прогнозирует на уровне 17,8%, всех региональных самолетов от 30 кресел и более - на уровне 16,9%. При этом спрос на региональные реактивные самолеты будет выше, чем на турбовинтовые. По состоянию на конец 2016 г. мировой парк гражданских самолетов насчитывал 26,5 тыс. машин.

Российские авиакомпании, по прогнозу ОАК, получат к 2036 г. 1,17 тыс. новых пассажирских судов на сумму $135 млрд. При этом имеющиеся твердые заказы покрывают 47% предполагаемого спроса. Текущий парк российских авиаперевозчиков сформирован из 981 пассажирского борта, средний возраст российского авиапарка - 16,8 лет.

Согласно обновленному прогнозу рынка американского авиаконцерна Boeing, в ближайшие 20 лет мировым авиакомпаниям понадобятся 41,03 тыс. лайнеров общей стоимостью $6,1 трлн. Основной конкурент компании, европейская Airbus, ожидает поставку 34,170 тыс. новых пассажирских и 730 грузовых самолетов общей каталожной стоимостью $5,3 трлн. При этом обе компании считают, что львиная доля спроса придется на узкофюзеляжные машины.