Курс доллара США растет к евро

Курс американского доллара в среду повышается относительно евро и практически стабилен к иене.

Негативное давление на американскую нацвалюту оказывает неспособность республиканцев провести через Сенат США законопроект о реформе системы здравоохранения, а также слабая макроэкономическая статистика, сообщает MarketWatch.

При этом участники рынка ждут итогов заседаний Европейского центрального банка и Банка Японии, которые завершатся в четверг.

Евро торгуется утром в среду в районе $1,1542 против $1,1554 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 129,26 иены по сравнению со 129,49 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 111,99 иены против 111,98 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,05% после падения во вторник до минимума с сентября прошлого года. В то же время индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в ходе торгов в среду опустился на 0,03%.

Импортные цены в США в июне снизились на 0,2%, хотя без учета топлива они поднялись на 0,1%, сообщило министерство труда. На долю импорта в США приходится около 15% всех покупаемых товаров и услуг.

Кроме того, индекс доверия американских строительных компаний, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в текущем месяце неожиданно сократился на 2 пункта - до 64 пунктов.

Сенат США на этой неделе планирует провести голосование об отмене большинства положений Obamacare - законодательства о системе здравоохранения, принятого при президенте Бараке Обаме, не заменяя его новыми инициативами. Два сенатора-республиканца покинули в понедельник ряды сторонников законопроекта об изменении Obamacare, что сделало невозможным его принятие в Сенате. До этого республиканцы уже потеряли два голоса из 52.

Все 48 демократов в Сенате против реформы, поэтому республиканцы могли добиться успеха лишь при практическом полном единстве рядов по этому вопросу.

Отмена части законодательства без принятия нового закона может оказаться рискованной, так как создаст проблемы для функционирования системы здравоохранения, считают противники такого подхода.

Президент США Дональд Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей программы.