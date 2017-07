Фондовые индексы Азии в среду растут

Азиатские фондовые рынки повышаются в среду на фоне ослабления курса доллара США и доходностей облигаций, что повышает привлекательность инвестиций в регион.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,2% - до максимального уровня почти за 10 лет, сообщило агентство. При этом подъем индикатора продолжается восьмой день подряд.

Отношение числа акций, цены которых растут, к тем, которые дешевеют, составляет 5 к 3. Лидером подъема выступает финансовый сектор.

Давление на американскую нацвалюту оказывает неспособность Сената США утвердить реформу здравоохранения, а слабый доллар является позитивом для азиатских экономик, отмечает фондовый управляющий K2 Asset Management Джеймс Соутер.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:25 КВ увеличились соответственно на 0,12% и 0,08%. При этом значение Nikkei 225 превысило психологически важную отметку в 20000 пунктов после падения ниже этого уровня во вторник.

Акции Toho Co. прибавили в цене 7,4%, поскольку кинокомпания увеличила операционную прибыль в прошедшем квартале на 36% и улучшила прогноз на весь год на 10%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:45 КВ вырос на 0,91% вслед за повышением финансового сектора.

Цена акций австралийских банков "большой четверки" повышается после падения днем ранее. Курс ценных бумаг Westpac Banking вырос на 3,9%, Commonwealth Bank of Australia - на 3,3%, National Australia Bank - на 3,2%, Australia and New Zealand Banking - на 4,1%.

Австралийский банковский регулятор сообщил, что "большой четверке" надо будет увеличить коэффициент достаточности капитала Tier 1 примерно на 100 базисных пунктов. Аналитики посчитали такое повышение посильным для банков. Кроме того, введение новых требований произойдет только в 2020 году, отмечает MarketWatch.

Китайский индикатор Shanghai Composite к 8:37 КВ повысился на 0,76%, гонконгский Hang Seng - на 0,44%.

Акции китайских сталепроизводителей дорожают, поскольку аналитики ожидают сокращения избыточных мощностей в стране и повышения рентабельности производства. Так, рыночная стоимость Daye Special Steel поднялась на 5,2%. Maanshan Iron & Steel - на 7,1%, Nanjing Iron & Steel - на 6,8%, Baoshan Iron & Steel - на 3,3%.

В то же время южнокорейский индекс Kospi к 8:52 КВ опустился на 0,04%.