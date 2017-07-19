Падение рынка акций Европы во вторник оказалось максимальным в июле

Рынки акций Западной Европы во вторник продемонстрировали самое значительное падение с начала июля, при этом подындекс горнодобывающих компаний снизился впервые за семь сессий.

Основным негативным фактором для европейских компаний стало укрепление евро. К закрытию европейской сессии единая валюта подорожала к доллару на 0,9%, до максимальных с мая 2016 года $1,1578.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал к концу сессии на 1,11% - до 382,58 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,2%, ослабление фунта сдерживало его падение. Германский DAX снизился на 1,3%, французский CAC - на 1,2%, индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 - на 1,1%.

Как сообщалось, потребительские цены в Великобритании в июне этого года не изменились по сравнению с маем и выросли на 2,6% относительно июня прошлого года. Аналитики в среднем ожидали роста цен на 2,9% в годовом выражении и повышения на 0,2% - в помесячном.

В мае в стране была зафиксирована годовая инфляция на уровне 2,9%, а в помесячном выражении цены увеличились на 0,3%.

Фунт стерлингов подешевел на 0,2% к доллару и более чем на 1% к евро.

Инвесторы встревожены отказом республиканцев Сената США от замены законодательства о здравоохранении, принятого при президенте Бараке Обаме, поскольку опасаются, что под угрозой могут оказаться и остальные планы экономических реформ президента Дональда Трампа.

Цена акций крупнейших горнодобывающих концернов снижается, поскольку ралли большинства видов сырья сошло на нет. Стоимость бумаг Rio Tinto снизилась на 0,7% на торгах в Лондоне, BHP Billiton - на 0,8%, Anglo American - на 0,7%, шведская Boliden потеряла 1,6% капитализации.

Вместе с тем повышение цен на нефть Brent на 0,5% не остановило падение стоимости акций в нефтегазовой отрасли: BP потеряла 0,5%, Total и Statoil - по 0,8%.

Котировки бумаг шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB рухнули на 15,6%. Компания получила убыток в минувшем квартале и сократила выручку на 8%.Конкурирующая Nokia Oyj потеряла 3,5%.

Капитализация германского онлайн-ритейлера Zalando снизилась на 7,7%. Рост выручки компании замедлился во втором квартале.

Котировки акций British American Tobacco Plc, которая получает около трети выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, упали на 1,3%, так как Индия повысила табачные акцизы.

Тем временем ценные бумаги швейцарской фармкомпании Novartis подорожали на 0,4% на фоне повышения прибыли в минувшем квартале.

Курс акций британской почтовой службы Royal Mail Plc увеличился на 3,1%. Компания отчиталась о росте выручки в апреле-июне на 1% благодаря росту доходов европейского бизнеса, компенсировавшему слабые показатели британского подразделения.