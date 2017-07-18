Экономика

17:48 18.07.2017

С начала 2017 года в Украине зарегистрировано 85 случаев АЧС

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) с начала 2017 года зафиксировала 75 случаев африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних животных и 10 - у диких.

Согласно сообщению на сайте Госпродопотребслужбы, с 2012 года первые вспышки были зафиксированы на территории Тернопольской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.

Последние случаи АЧС зарегистрированы 15 и 16 июля в личных подсобных хозяйствах граждан в Харьковской и Черниговской областях.

Всего с 2012 года на территории Украины зарегистрировано 233 случая АЧС в 23 областях.

В результате проведенных мероприятий оздоровлено 221 из 233 неблагополучных по АЧС пунктов. При этом в них не было зарегистрировано ни одного повторного случая АЧС.

По состоянию на 18 июля 2017 года карантин действует в 12 неблагополучных пунктах по АЧС в Полтавской (3), Закарпатской (3), Киевской (2), Черкасской (2), Харьковской (1) и Черниговской (1) областях.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных, продуктами из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

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