Детскую книгу о Тесле впервые переведут на украинский

Книга итальянского писателя о Николе Тесле впервые выйдет на украинском языке для бесплатного распространения в библиотеках русскоязычных регионов.

Благотворительный проект ЛакіБукс и издательство К.І.С. сообщают, что книгу о Николе Тесле для детей и подростков впервые переведут на украинский. Уже осенью первая тысяча экземпляров поступит в библиотеки Востока Украины. Автор и иллюстратор – знаменитый итальянский детский писатель Лука Новелли, лауреат многих наград, в том числе Международной Андерсеновской премии 2007 года. А его серия «Lampi di genio / Вспышка мысли» переведена на более чем 20 языков.

Как рассказал директор издательства К.І.С. Юрий Марченко, в книге будет много комиксов и рисунков, как современных, так и времен Теслы, что сделает книгу более интересной для детей. Презентация ее планируется во Львове в сентябре этого года.

Издание известного итальянского автора Луки Новелли под рабочим названием TESLA E LA MACCHINA A ENERGIA COSMICA продолжит популярную серию издательства К.І.С. о выдающихся ученых. Однако на этот раз книги будут распространять бесплатно: в первую очередь среди подростков незащищенных категорий, а также по библиотекам Востока Украины.

ЛакіБукс – просветительский проект, основанный благотворительным фондом «Я майбутнє України» и IT-компанией Lucky Labs. Суть проекта – «интеллектуальная украинизация»: бесплатное обеспечение детей и подростков через библиотеки и напрямую современными познавательными книгами на украинском языке. Книгу о Николе Тесле выбрали из-за большого интереса к нему со стороны украинских подростков. Автор сотен изобретений в сфере электротехники и радио стал одним из самых популярных образов ученого в американской и мировой поп-культуре, однако раньше детских изданий о Тесле на украинском языке не было.