Экономика

17:24 18.07.2017

АМКУ готовит решение в рамках расследования по действиям Ostchem

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) готовит решение в рамках расследования действий предприятий группы Ostchem - "Азот", "Северодонецкое объединение Азот", "Ривнеазот", "НФ Трейдинг Украина", сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании собранных материалов дела комитет подготовил представление о предварительных выводах, которое 20 марта 2017 года было направлено ответчикам по делу для внесения ними своих замечаний и возражений к выводам комитета. Сейчас готовится проект решения по делу с учетом полученных от участников дела комментариев и возражений, который в ближайшее время будет вынесен на заседание комитета", - отмечают в пресс-службе.

В АМКУ напоминают, что законодательство предусматривает штраф в размере до 10% дохода для субъектов, злоупотребляющих доминирующим положением на рынке.

Как сообщалось, ранее Всеукраинская аграрная рада (ВАР) сообщила о штрафе АМКУ для Ostсhem в размере до 10% дохода за 2016 год. В свою очередь в Ostсhem опровергли эту информацию.

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