Древесина в Северной Америке дорожает из-за лесных пожаров в Канаде

Цены на древесину на североамериканском рынке и по всему миру растут из-за лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия, которая является крупнейшим экспортером мягкой древесины в мире, пишет The Vancouver Sun.

В этом году в Британской Колумбии были зафиксированы более 375 лесных пожаров. Свыше 37 тыс. жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома, лесопилки и рудники закрыты, их работники эвакуированы.

Компании Imperial Metals Corp. и Taseko Mines Ltd. сообщили о приостановке работы медных рудников в регионе.

В понедельник рост фьючерсов на древесину в Чикаго достиг дневного лимита (+$10), цена сентябрьского контракта повысилась до максимума с 8 мая - $387,30 за 1 тыс. досочных футов (ДФ, от англ. board foot - мера объема параллелепипеда со сторонами 1 фут на 1 фут на 1 дюйм, 1 тыс. ДФ составляет 2,36 кубометра), передает агентство Bloomberg.

Аналитики RBC Capital отмечают, что пока влияние пожаров на поставки леса и древесины было минимальным, но не исключают, что ситуация может ухудшиться.

По оценкам BMO Capital Markets, древесина может подорожать на 6-8% в ближайшие пару недель из-за ограниченного предложения.