ТЭС "ДТЭК" в июне выработали 93% э/э из угля газовой группы

Теплоэлектростанции (ТЭС) "ДТЭК Энерго" в июне 2017 года отпустили в сеть 93% электроэнергии, произведенной за счет сжигания украинского угля марки "Г" и 7% – из импортного угля марки "А", сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, отпуск электроэнергии работающими на угле газовой группы ТЭС в июне составил 2,355 млрд кВт-ч, что на 16,7% больше, чем в июне прошлого года (без учета Зуевской ТЭС, контроль над которой был утрачен в марте 2017 года).

Отпуск антрацитовыми ТЭС "ДТЭК" в прошлом месяце сократился в 3,6 раза к июню 2016 года – до 171,4 млн кВт-ч.

Снижение объемов генерации электроэнергии на марке "А" связано с тем, что Криворожская и Приднепровская ТЭС накапливают импортный уголь к осенне-зимнему периоду. Они включаются в работу периодически, при нехватке мощности в энергосистеме страны, если максимально задействованы ТЭС на марке "Г".

В "ДТЭК Энерго" отмечают, что на сегодня максимальное использование мощностей ТЭС на марке "Г" является приоритетом для компании.

"ДТЭК ожидает дальнейшего увеличения производства электроэнергии на ТЭС за счет украинского газового угля, постепенно сокраща\ необходимость в импорте антрацита. Для этого мы приняли решение переводить блоки ТЭС с угля марки "А" на марку "Г". По данному проекту уже начаты работы на двух блоках Приднепровской ТЭС, которые мы планируем запустить в работу в конце 2017 года. В дальнейшем проект будет расширяться", - отметил директор по генерации электроэнергии "ДТЭК Энерго" Сергей Куриленко.

В то же время повышенная загрузка ТЭС на угле газовой группы требует дополнительного обеспечения топливом, в связи с этим ДТЭК в 2017 году увеличивает инвестиции в добычу на 57%, чтобы улучшить прошлогодний производственный результат на 9% – до 23 млн тонн. Также "ДТЭК" закупает весь доступный объем угля у шахт Львовско-Волынского бассейна.

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что доля использования углей газовой группы ТЭС Украины в январе-июне 2017 года составила 76,5%.

Согласно прогнозной структуре топлива на 2017 год, ожидаемое потребление ГК ТЭС углей газовой группы в текущем году составляет 18 млн 244,7 тыс. тонн (76,2%), антрацитовой – 5 млн 701,5 тыс. тонн (23,8%).

В 2016 году ГК ТЭС Украины потребили 28 млн 833,5 тыс. тонн угля, в том числе газовой группы – 17 млн 697,3 тыс. тонн (доля – 61,4%), антрацитовой – 11 млн 136,1 тыс. тонн (38,6%).

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.