Кандидатуру нового руководителя УААСП предложит набсовет - МЭРТ

Кандидатуру нового руководителя государственной организации "Украинское агентство по авторским и смежным правам" (УААСП) предложит наблюдательный совет организации, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

"По результатам собеседований члены конкурсной комиссии (МЭРТ - ИФ) не пришли к согласию относительно кандидата, который бы соответствовал всем требованиям, предъявляемым к генеральному директору. Следовательно, согласно новому уставу УААСП, кандидатуру на должность генерального директора предложит наблюдательный совет", - отмечается в сообщении министерства.

Согласно ему, прием заявок на должность директора УААСП завершился 26 июня 2017 года. К собеседованию были приглашены семь претендентов.

Как сообщалось, МЭРТ 14 июля утвердило изменения в устав УААСП, предусматривающие создание наблюдательного совета, который будет сформирована из семи лиц. В него войдут по два представителя от Минэкономразвития, Верховной Рады, сообщества признанных авторов и исполнителей, а также один представитель Международной конфедерации авторских и композиторских обществ.

Как сообщалось, недавно УААСП впервые в истории авторского права Украины осуществила распределение роялти за использование авторского контента на видеохостинге YouTube. Сейчас агентство готовит выплату отечественным и иностранным авторам и правообладателям, чьи произведения были прослушаны на территории Украины с помощью YouTube.

УААСП - организация коллективного управления правами авторов музыкальных, литературных, драматических и других произведений искусства и науки. Управляет имущественными правами украинских авторов, а также представляет на территории Украины интересы зарубежных правообладателей на основании договоров о взаимном представительстве с иностранными авторско-правовыми организациями.