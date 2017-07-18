Экономика

11:31 18.07.2017

Ericsson получил убыток во II квартале, акции упали на 10%

Шведская Ericsson AB, крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей, получила чистый убыток во втором квартале 2017 года и сократила выручку, из-за чего ее акции демонстрируют самое резкое снижение с октября прошлого года.

Как говорится в пресс-релизе Ericsson, чистый убыток в апреле-июне составил 1,01 млрд шведских крон ($122,3 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,59 млрд крон за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные Facvt

Выручка компании уменьшилась на 8% - до 49,9 млрд крон.

"В свете текущего прогноза для рынка, мы активизируем свои усилия, чтобы добиться запланированного повышения операционной рентабельности с 2018 года в два раза по сравнению с 2016 годом", - заявил CEO компании Бёрье Экхольм.

В минувшем квартале показатель рентабельности компании составил 10% по сравнению с 13% годом ранее.

Это означает, что Ericsson расширит свою программу сокращения расходов. При этом отмается, что меры экономии не затронут сферу НИОКР. Компания рассчитывает сократить расходы на 10 млрд крон в год к 2018 году.

Акции компании дешевеют в ходе торгов во вторник на 10,25%, ее капитализация оценивается в 207,5 млрд крон.

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