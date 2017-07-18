Борис Беккер мог потерять состояние из-за неудачных инвестиций в нефть

Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер мог потерять свое состояние, оценивавшееся более чем в 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн), из-за неудачных инвестиций в нефтяной сектор Нигерии, сообщает Daily Telegraph.

Бывшая первая ракетка мира, заработавший за время спортивной карьеры более $25 млн, объявил себя банкротом в суде Лондона в прошлом месяце, и с тех пор многие задавались вопросом о том, как он потерял свое состояние.

Немецкие СМИ пишут, что деловая активность Б.Беккера не ограничивалась появлениями в рекламных роликах и комментированием тенниса на телевидении. Сайт Football Leaks сообщает о наличии документов, свидетельствующих о том, что звезда спорта вложил очень крупные деньги в нефтегазовую промышленность Нигерии. Кроме того, у бывшего чемпиона Уимблдона была репутация человека с широкими связями в деловых кругах.

Тем не менее, отмечает BBC, в ходе судебных слушаний о банкротстве Б.Беккера в лондонском суде его адвокат Джон Бриггс заявил о своем подзащитном: "Он - человек, не искушенный в финансовых делах".

Банкротство Б.Беккера, пишет Daily Telegraph, последовало за чередой неудач в жизни бывшего теннисиста. В их число входят два года условного срока за уклонение от уплаты налогов, а также стоившие ему 20 млн фунтов развод с первой женой Барброй и судебная тяжба с русской моделью Анжелой Ермаковой, у которой от него есть внебрачная дочь.

Как сообщалось, причиной банкротства Б.Беккера стал его долг банку Arbuthnot Latham & Co., который теннисист не выплачивал с октября 2015 года.

Б.Беккер, которому сейчас 49 лет, является шестикратным обладателем Большого шлема, в 1985 году стал самым юным победителем Уимблдонского турнира. До прошлого года он в течение трех лет тренировал сербского теннисиста Новака Джоковича, который под его руководством завоевал несколько титулов Большого шлема.

Б.Беккер уже не впервые сталкивается с финансовыми трудностями. В 2001 году его налоговая задолженность в Германии составляла $7 млн.