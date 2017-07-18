В Германии начались слушания по проекту "Северный поток-2"

В немецком Штральзунде в понедельник начались слушания по проекту "Северный поток-2", которые станут еще одной частью получения разрешительного удостоверения на строительство газопровода, сообщает Deutsche Welle.

В рамках пятидневных дискуссий, начавшихся спустя полтора месяца после истечения срока подачи возражений, свои аргументы смогут привести отраслевые ведомства, общественные объединения и заинтересованные граждане. Слушания проходят за закрытыми дверями.

В адрес Горного управления в Штральзунде и Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии поступило более 200 заявлений, отмечает газета Ostsee-Zeitung.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) выступает против выдачи разрешения на строительство. Защитники природы требуют улучшения компенсаций за планируемый ущерб окружающей среде. Свое несогласие со строительством газопровода ранее высказали и фермеры с острова Рюген.

Начать строительство второй очереди газопровода "Северный поток" протяженностью 1,2 тыс. километров планируется в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта, который поддерживает германское правительство, составляет 9,5 млрд евро.

В финансировании трубопровода, который ежегодно сможет транспортировать в Германию и страны Европы до 55 млрд кубометров российского газа, участвуют целый ряд западных компаний, включая немецкие Wintershall и Uniper, англо-голландскую Royal Dutch Shell, австрийскую OMV, французскую Engie.

Против проекта активно выступают страны Балтии и Польша, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.