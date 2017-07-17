Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,03% - до 1040,08 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,25% - до 282,67 пункта.
Объем торгов на УБ составил 299 млн грн, в том числе акциями – 5,25 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 262,3 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги "Центрэнерго" (+0,62%), "Донбассэнерго" (+0,24%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,22%).
Индекс в "красную зону" перетянули акции "Укрнафты" (-1,51%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,09%) и "Центрэнерго" (+0,76%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,98% - до 616,25 пункта при объеме торгов 2 млн злотых (14 млн грн).
Почти все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Овостара" (-2,98%), KSG Agro (-2,86%) и Coal Energy (-2,2%).
Не изменились в стоимости только акции агрохолдинга ИМК.