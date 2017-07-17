Экономика

18:55 17.07.2017

Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,03% - до 1040,08 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,25% - до 282,67 пункта.

Объем торгов на УБ составил 299 млн грн, в том числе акциями – 5,25 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 262,3 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги "Центрэнерго" (+0,62%), "Донбассэнерго" (+0,24%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,22%).

Индекс в "красную зону" перетянули акции "Укрнафты" (-1,51%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,09%) и "Центрэнерго" (+0,76%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,98% - до 616,25 пункта при объеме торгов 2 млн злотых (14 млн грн).

Почти все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Овостара" (-2,98%), KSG Agro (-2,86%) и Coal Energy (-2,2%).

Не изменились в стоимости только акции агрохолдинга ИМК.

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Интерфакс-Украина
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