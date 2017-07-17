Рост спроса на газ в Китае в 2017г может стать рекордным

Спрос на газ в Китае в этом году может увеличиться на рекордные 30 млрд кубометров, поскольку его потребление превышает прогнозы, заявил замдиректора Института планирования и инжиниринга PetroChina Хань Цзинкуань изданию Interfax Natural Gas Daily.

"Мы ожидаем, что потребление в Китае может на 28-30 млрд кубометров превысить прошлогодний показатель, в основном за счет политики преференций", - сказал он.

Такой прирост будет больше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2011 году и составлявшего 23,7 млрд кубометров. В 2016 году спрос равнялся 205,8 млрд кубометров, то есть в текущем году он может увеличиться на 13,6-14,6%.

Потребление газа в стране в первом полугодии выросло на 13,5% относительно аналогичного периода прошлого года - до 116 млрд кубометров, по данным института. При этом темпы подъема в первом квартале составляли 9,3%, а во втором квартале резко ускорились до 19,4%.

Глава отдела по проектированию трубопроводов института Ян Цзяньхун прогнозирует, что спрос на газ в КНР во втором полугодии повысится на 11,7% - до 114 млрд кубометров, в результате чего по итогам всего 2017 года показатель достигнет 230 млрд кубометров. Таким образом, рост относительно прошлого года составит 25,8 млрд кубометров, или 12,5%.

Аналитики в целом ожидают, что темпы повышения спроса на газ в Китае вернутся к двухзначным числам по сравнению с ростом не более чем на 10% последние три года.

В настоящее время на газ приходится 5,9% энергопотребления Китая. Ожидается, что к 2020 году данный показатель увеличится до 10%, а к 2030 году - до 15%.