Нефть стабилизировалась в понедельник

Цены на нефть стабилизировались в понедельник, ранее в ходе торгов они опустились до минимальных отметок за две недели.

Участники рынка переключились с сомнений в ребалансировке рынка на позитивные китайские статданные.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 кв повысилась на 5 центов (0,10%) - до $48,96 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $0,01 (0,02%) - до $46,53 за баррель.

Как сообщалось, экономика Китая во II квартале выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Эксперты в среднем ожидали замедления темпов роста до 6,8%.

Кроме того, темпы роста промпроизводства в Китае в июне 2017 года повысились до 7,6% в годовом выражении после подъема на 6,5% в мае. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение темпов роста на прежнем уровне.