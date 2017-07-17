Экономика

18:21 17.07.2017

Нефть стабилизировалась в понедельник

Цены на нефть стабилизировались в понедельник, ранее в ходе торгов они опустились до минимальных отметок за две недели.

Участники рынка переключились с сомнений в ребалансировке рынка на позитивные китайские статданные.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 кв повысилась на 5 центов (0,10%) - до $48,96 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $0,01 (0,02%) - до $46,53 за баррель.

Как сообщалось, экономика Китая во II квартале выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Эксперты в среднем ожидали замедления темпов роста до 6,8%.

Кроме того, темпы роста промпроизводства в Китае в июне 2017 года повысились до 7,6% в годовом выражении после подъема на 6,5% в мае. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение темпов роста на прежнем уровне.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украинская сторона подготовила единую позицию в переговорах с Ryanair

В Крым завезли еще две турбины Siemens

"Укргазвыдобування" вышло на максимальный за последние пять лет уровень добычи газа

Бюджет Днепропетровской области за полгода перевыполнен на 13%

Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в базу для лоу-костов, включая Ryanair

ПОСЛЕДНЕЕ

Рудник "Евраз-Сухая Балка" в I полугодии сократил добычу руды на 16,5%

Украина в I полугодии нарастила выпуск труб более чем на четверть

Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

Рост спроса на газ в Китае в 2017г может стать рекордным

Киевляне подали 820 проектов на 1,013 млрд грн для реализации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog9723.html
РЕКЛАМА