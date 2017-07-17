Киевляне подали 820 проектов на 1,013 млрд грн для реализации

Жители Киева подали 820 проектов на общую сумму 1,013 млрд грн для реализации за счет общественного бюджета города в 2018 году, свидетельствуют данные на его веб-сайте.

Согласно приведенным данным, 290 проектов на сумму 98,67 млн грн отнесены к категории малых (стоимость реализации одного проекта до 400 тыс. грн), а 530 проектов на 913,845 млн грн – к категории больших (стоимость реализации до 2 млн грн).

Наибольшее количество поданных проектов отмечается в сферах образования – 244 проекта (29,8% от общего количества) и спорта – 161 проект (19,6%). Меньше всего проектов зарегистрировано в сферах телекоммуникаций – 22 проекта (2,7%), дорожно-транспортной инфраструктуры – 22 проекта (2,7%), безопасности и общественного порядка – 19 проектов (2,3%).

Согласно данным веб-портала общественного бюджета Киева, из 820 поданных проектов 779 успешно прошли первичную оценку, 26 были отклонены и 221 сейчас находится на рассмотрении.

Органы местной власти будут рассматривать поданные проекты и при необходимости направлять их на доработку до 29 сентября 2017 года, после этого начнется процесс общественного голосования (сбора подписей) за проекты, который завершится 30 октября. Проекты-победители планируется определить до 9 ноября, а старт реализации инициатив намечен на начало 2018 года.

Как отмечает глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета Андрей Странников, в 2016 году победителями были определены 62 общественных проекта, из которых три уже реализованы полностью, четыре – на конечной стадии, по многим проведены тендерные закупки.

"Мы рассматриваем постепенное увеличение сметы для инициатив киевлян. Если на старте, на реализацию проектов горожан в 2017 году, мы закладывали 50 млн грн, то на следующий год уже предусмотрели 100 млн грн. А в 2019-ом эта сумма может вырасти до 150 млн грн", – цитируется А.Странников в сообщении пресс-службы Киевсовета в понедельник.

По данным Киевсовета, среди городов Украины столица лидирует по количеству поданных проектов, их стоимости и объему средств, выделенных для реализации таких инициатив за счет общественного бюджета.