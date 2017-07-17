Экономика

18:14 17.07.2017

Курс гривни в понедельник укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,94 грн/$1 с 26,03 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,93-25,95 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,9648 грн/$1 с 26,0177 грн/$1 Торговый оборот составил $210,96 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $261,66 млн.

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