НДУ анонсировал сбор предложений от поставщиков программного комплекса по депозитарному обслуживанию

Национальный депозитарий Украины (НДУ, Центральный депозитарий) в рамках плана по обновлению программного обеспечения системы депозитарного учета рынка ценных бумаг, анонсировал сбор предложений от поставщиков программного комплекса по депозитарному обслуживанию.

Список требований к новому программному комплексу по депозитарному обслуживанию (Request for Proposal, RFP) обнародован на веб-сайте Центрального депозитария.

В числе ключевых требований: система должна обслуживать все общепринятые типы счетов в депозитарном учете; должны быть предусмотрены возможности по учету как отечественных, так и иностранных ценных бумаг, по взаимодействию с иностранными и международными Центральными депозитариями, по взаимодействию с системами, обеспечивающими денежные расчеты.

Помимо этого, система должна поддерживать современные форматы обмена информацией в стандарте ISO 15022, 20022 и других стандартах, должен быть предусмотрен функционал по учету государственных ценных бумаг, по обслуживанию корпоративных событий эмитента, по обмену депозитарной информацией с клиентами НДУ через современные веб-технологии или путем обмена стандартизированными сообщениями.

Предложения принимаются на электронный адрес RFP@csd.ua до 18 августа 2017 года, включительно.

"Мы анализировали преимущества и недостатки различных подходов: самостоятельную разработку и покупку готового решения. Мы встречались с разработчиками, изучали их предложения, общались с другими Центральными депозитариями относительно использования различного программного обеспечения, опыта внедрения. В итоге мы пришли к выводу, что нам нужно готовое работающее программное решение, с успешным опытом внедрения", - цитируется в сообщении председатель правления НДУ Миндаугас Бакас

По его оценкам новый программно-технологический комплекс должен заработать в 2019 году.

К распространению информации о запросе предложений НДУ, среди прочего, будут привлечены международные депозитарные ассоциаций.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития в конце 2016 года привлек международную консалтинговую компанию Oliver Wyman в качестве советника Национального банка Украины (НБУ) и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по разработке концепции развития депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры страны.

Oliver Wyman - международная компания в сфере управленческого консалтинга. В ее офисах, расположенных более чем в 50 городах в 26 странах мира, работают 3,7 тыс. сотрудников. Oliver Wyman является частью группы компаний Marsh & McLennan Companies.