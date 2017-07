Фондовые индексы США меняются слабо и без единой динамики

Американские фондовые индексы начали слабыми колебаниями без единой тенденции торги в первый рабочий день недели, которая будет загружена корпоративной отчетностью, сообщает MarketWatch.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле упал до 9,8 пункта по сравнению с 19,8 пункта в предыдущий месяц, что было максимумом за последние два года. При этом аналитики, опрошенные Econoday, в среднем прогнозировали уменьшение всего до 15 пунктов. Значение индикатора ниже нулевой отметки указывает на ухудшение деловой активности в промышленной сфере региона.

По данным FactSet, 68 компаний, акции которых входят в расчет Standard & Poor's 500, на этой неделе обнародуют финансовые показатели за прошлый квартал. В их число входят Bank of America Corp. (его бумаги дешевеют на 0,8% в начале торгов), Goldman Sachs Group Inc. (-0,4%), Microsoft Corp. (+0,2%) и General Electric Co. (+0,2%).

Котировки акций Bank of New York Mellon выросли на 1%. Второй по величине банк-кастодиан в мире объявил о том, что его новым главным исполнительным директором станет бывший глава Visa Inc. Чарльз Шарф.

Между тем цена акций BlackRock Inc. упала на 3%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, повысила чистую прибыль во втором квартале на 8,6% благодаря росту комиссий, однако результаты оказались слабее ожиданий Уолл-стрит.

Капитализация Multi-Color Corp. рухнула почти на 9% на новости о том, что производитель этикеток подписал соглашение о покупке подразделения австрийской Constantia Flexibles Group GmbH примерно за $1,3 млрд.

Кроме того, из-за слабой отчетности рыночная стоимость логистической компании J.B. Hunt Transport Services Inc. опустилась на 0,1%.

Котировки бумаг FedEx Corp. снизились на 2,6%. Одна из крупнейших в мире служб экспресс-доставки сообщила о том, что операции ее подразделения TNT по всему миру существенно пострадали от масштабной кибератаки Petya, и это может реально сказаться на финансовых результатах.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:48 кв снизился на 0,02% - до 21633,75 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,03%, составив 2460,12 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось с начала сессии на 0,17% - до 6323,39 пункта.