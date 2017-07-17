KKR нашла преемников основателям компании

Американская инвесткомпания KKR & Co., во многом определившая развитие сделок по поглощению компаний с использованием заемных средств (LBO), в понедельник обнародовала имена топ-менеджеров, которые со временем сменят учредителей инвестгруппы.

Как говорится в сообщении KKR, Скотт Натталл и Джо Бэй будут совместно исполнять обязанности президента и главного операционного директора компании, а также войдут в состав ее совета директоров. Подобные должности создаются в KKR впервые.

Основатели KKR Генри Крэвис и Джордж Робертс пока останутся на постах согендиректоров и сопредседателей совета директоров. В дальнейшем, когда они решат уйти в на покой, их сменят С.Натталл и Дж.Бэй. Сейчас Г.Крэвису и Дж.Робертсу, которые являются двоюродными братьями, по 73 года.

На фоне перестановок в руководстве KKR один из топ-менеджеров инвесткомпании Алекс Наваб, отвечавший за рынок прямых инвестиций в Северной и Южной Америке, принял решение покинуть компанию.

Как отмечает Financial Times, обнародование плана преемственности - крайне редкий случай для инвестиционных компаний.

Джером Кольберг, Г.Крэвис и Дж.Робертс создали KKR в 1976 году, тогда она называлась по фамилиям учредителей - Kohlberg Kravis Roberts & Co. Дж.Кольберг ушел из компании в 1987 году из-за разногласий о дальнейшей стратегии компании.

За время существования KKR заключила сделки более чем на $400 млрд. Объем активов под управлением на конец марта составлял $137,6 млрд. В портфель инвестгруппы входят компании, совокупная выручка которых превышает $160 млрд в год.