НБУ зарегистрировал банковскую группу "Сич"

Национальный банк Украины (НБУ) 14 июля зарегистрировал банковскую группу "Сич", сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, в нее вошли компания по управлению активами "Магистр", банк "Сич" и негосударственный пенсионный фонд "Европейский выбор".

Контролерами группы являются Валерий Раздорожный и Олег Баланда.

Банк "Сич" основан в 2011 году. Крупнейшими акционерами банка к началу января 2017 года являлись Валерий Раздорожный (48,33%), Олег Баланда (36,6667%), Андрей Мельник (9,17%) и Олег Губанов (5,83%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов банк занимал 53-е место (1,003 млрд грн) среди 90 действовавших в стране банков.