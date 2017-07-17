"Укргазвыдобування" вышло на максимальный за последние пять лет уровень добычи газа

ПАО "Укргазвыдобування" в период с 12 по 16 июля 2017 года вышло на ежесуточный уровень добычи газа в объеме 42,1 млн куб. м, что является максимальным значением за последние пять лет.

Согласно сообщению УГВ, это на 7,4% или 2,9 млн куб. м больше, чем за аналогичный период 2016 года.

"Полностью поломали тренд нескольких последних лет, когда летом добыча падала. Сейчас она растет, преимущественно благодаря программе гидроразрыва пласта (ГРП). Но есть и операции колтюбинга, и капитального ремонта скважин, и ускорение бурения также дает результат", - отметил на своей странице в Facebook глава компании Олег Прохоренко.

По данным УГВ, благодаря проведению с сентября 2016 года работ по интенсификации пластов методом ГРП компания получила дополнительно 261 млн куб. м газа. Так, за сентябрь 2016 – июнь 2017 гг. компания совместно с "УГВ-Сервис", "Белоруснефть" и Tacrom осуществила 76 операций ГРП и все они были признаны успешными.

"261 млн куб. м газа – это свыше 1,2 млрд грн товарной продукции. Средняя смета одного ГРП составляет около 4 млн грн. То есть, вложив около 300 млн грн в ГРП, мы получили газ на 1,2 млрд грн. А самое главное, что добыча "голубого топлива" растет и с каждым днем Украине все меньше приходится его импортировать", - подчеркнул О.Прохоренко.

По его словам, дебиты скважин увеличиваются от 3 до 10 раз. "Инвестиции окупают себя не за годы, буквально за несколько недель! Это самый быстрый и самый экономичный способ нарастить добычу быстро. Именно поэтому нам сейчас пытаются заблокировать проведение этих операций", - добавил глава УГВ.

В то же время в УГВ обращают внимание, что Полтавский областной совет за последние два года не согласовал компании выдачу ни одного специального разрешения на пользование недрами. Такая позиция депутатов не способствует выполнению компанией программы "20/20", которая предусматривает увеличение добычи газа до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году и 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

Как сообщалось, УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

В 2017 году УГВ планирует достичь планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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