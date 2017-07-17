Кабмин утвердил механизм проведения проверок в сфере семеноводства

Кабинет министров Украины утвердил механизм осуществления государственного контроля в сфере семеноводства, сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно постановлению Кабинета министров от 12 июля №507 вводятся единые критерии, которые позволят урегулировать количество, частоту проведения проверок и круг субъектов, хозяйственная деятельность которых относятся к высокой, средней и незначительной степени риска.

В соответствии с критериями, плановые проверки субъектов, деятельность которых связана с высокой степенью риска, осуществляются не чаще одного раза в два года; со средней степенью риска - не чаще одного раза в три года; с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в пять лет.

В Госпродпотребслужбе отмечают, если в течение последних трех лет нарушения не фиксировались, срок проведения проверки увеличивается в 1,5 раза с учетом анализа рисков.

В случае если субъект хозяйствования может быть отнесен одновременно к двум или более степеней риска, он относится к более высокой степени из числа тех, к которым может быть отнесен.