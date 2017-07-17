Порошенко посетил флагман украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" и встретился с командой миноносца ВМС США "Керни"

Киев. 17 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Петр Порошенко в Одесской области ознакомился с ходом международных командно-штабных учений с привлечением войск "Seа Breeze – 2017", а также пообщался с участвующими в них представителями ВМС Украины и США.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны Украины, глава государства посетил флагман ВМС ВСУ фрегат "Гетман Сагайдачный".

Также П.Порошенко посетил участвующий в учениях американский эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием "Керни" и пообщался с его командой.