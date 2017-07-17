Экономика

16:21 17.07.2017

ФГВФЛ продолжает выплаты средств вкладчикам банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) осуществляет выплаты средств вкладчикам ПАО "КБ "Хрещатик" с 17 июля до 28 августа 2017 года.

Как сообщается на сайте ФГВФЛ, для получения возмещения вкладчики банка могут обращаться с паспортом и документом органа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) в отделения банка-агента Фонда ПАО "ПУМБ".

Выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала Фондом процедуры вывода банка с рынка, но не более 200 тыс. грн.

Для получения средств на основании свидетельства о праве на наследство наследникам сначала необходимо предоставить в ФГВФЛ копии: паспорта и документа органа государственной налоговой службы о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) и нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.

Как сообщалось, ФГВФЛ 6 июня на основании решения правления Национального банка Украины (НБУ) №46-рш от 2 июня 2016 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Хрещатик" начал процедуру ликвидации финучреждения.

Основной причиной неплатежеспособности банка НБУ и киевские власти назвали нежелание других акционеров вкладывать в его докапитализацию, общие потребности в которой НБУ по итогам стресс-тестов оценил в 1,25 млрд грн до июня 2017 года, в том числе 600 млн грн - до 1 мая текущего года.

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